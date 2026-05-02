渋滞しているからこそ「ファスナー合流」を日本自動車工業会（自工会）は2026年4月28日、公式SNSを更新。ゴールデンウイークにクルマで外出する人に対し、合流地点における「ファスナー合流」の実施を呼びかけました。一体どのようなものなのでしょうか。渋滞が発生しやすい場所として知られているのが、ICやJCT、SA・PAの出口、そして側道からバイパスへつながる流入ランプの付近です。【画像】「ええぇぇ！」 これが「フ