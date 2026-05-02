「カージナルス−ドジャース」（１日、セントルイス）ドジャースのエメット・シーハン投手が先発マウンドに上がるも五回途中４失点でＫＯされた。初回に２死二、三塁から同一打者との対戦中に審判に申告せず、ワインドアップからセットポジションにモーションを変更したことで球審がボーク判定。直後にゴーマンに２ランを被弾して一挙３失点の立ち上がりとなった。二回以降は立ち直ったかに見えたが、三回にバールソンに手