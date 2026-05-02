「プロテインはまずくて溶けない」は昔の話。進化する“筋トレ特化型フード”筋力や体力の維持に欠かすことができない“筋トレ”。近年はアスリートに限らず一般人の間でもブームとなり、それに伴って筋トレにマッチした食品も次々と登場しています。【画像】「え、進化しすぎ！」最新プロテイン“5選”苦手な人でも飲めそう…！1980年代から90年代にかけて、プロテインをはじめとする筋トレ用食品は「一部のボディビルダーや