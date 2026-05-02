自身の闘病生活を連載「僕の前立腺がんレポート」に書き続けた医療ジャーナリストの長田昭二さん。今回は連載の第1回において、長田さんががん告知を受けた瞬間の様子をご紹介します。【画像】長田氏が診療を受けた、神奈川県伊勢原市にある東海大学医学部付属病院◆◆◆心配だったグリソンスコア前立腺の生検は、肛門から器具を挿入し、直腸越しに前立腺に針を刺して組織を採取するのが一般的だ。局所麻酔をするとはいえ、ボ