元ＳＫＥ４８でタレントの山内鈴蘭（３１）が１日、自身のＳＮＳで結婚を発表した。山内は直筆の文書で「私事ではございますが、この度、かねてよりお付き合いさせていただいている方と結婚する運びとなりました」と公表。お相手については明らかにしていないが「ゴルフが大好きな私たちです！！」とした。今後も仕事は続けるという。山内は２００９年９月、９期生としてＡＫＢ４８に合格。１４年４月にＳＫＥ４８に移籍し、１