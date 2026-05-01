歌手・高橋洋子さんの楽曲『残酷な天使のテーゼ』が、1日発表の『オリコン週間カラオケランキング』で、通算1000週目となるTOP50入りを果たし、コメントを寄せました。TVアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の主題歌として1995年にリリースされ、カラオケの定番曲として親しまれる『残酷な天使のテーゼ』。2007/2/19付で同ランキングに初登場すると、その後も高順位をキープし、最新の5/4付のランキングでも3位にランクインしました