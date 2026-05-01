歌手・高橋洋子さんの楽曲『残酷な天使のテーゼ』が、1日発表の『オリコン週間カラオケランキング』で、通算1000週目となるTOP50入りを果たし、コメントを寄せました。

TVアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の主題歌として1995年にリリースされ、カラオケの定番曲として親しまれる『残酷な天使のテーゼ』。2007/2/19付で同ランキングに初登場すると、その後も高順位をキープし、最新の5/4付のランキングでも3位にランクインしました。

これまで、登場週数が通算1000週に到達したのは、スピッツ『チェリー』、一青窈さん『ハナミズキ』、MONGOL800『小さな恋のうた』の3作品で、『残酷な天使のテーゼ』はオリコン史上4作品目の1000週達成となりました。

通算1000週目のランクインに高橋さんは、「庵野（秀明）監督をはじめとし、エヴァンゲリオンという素晴らしい作品、アクターの力、楽曲のパワーがこの記録に結びついたのだと思います」とコメント。

また、『残酷な天使のテーゼ』を歌うコツやポイントについては、「まずはカラオケを使わず、ゆっくりめのテンポで歌詞を見ながら練習してみる。次はカラオケで練習してみる。その時は録音してそれをチェックすると苦手ポイントがよりクリアになります！」とポイントを解説。さらに、「いざ人前でのカラオケで歌う場合は、始まりの“残酷な〜”の“ざ”をしっかり発音する。そこから一気に浮石を渡るような感じで勢いよくラストまで駆け抜けるように歌いきる！」とアドバイスを送りました。

『残酷な天使のテーゼ』は、2008/5/12付で初のTOP10入りとなる10位にランクインしてから、歴代最多となる、通算745週でTOP10入りを記録しています。