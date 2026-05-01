「阪神３−５巨人」（１日、甲子園球場）巨人・田中将大投手が六回途中３失点と力投し、今季３勝目。日米通算２０３勝目となり、広島、米大リーグ・ヤンキースなどで活躍した黒田博樹氏に並んだ。初回１死満塁のピンチを無失点でしのぐなど、粘りの投球。三回は２死満塁から坂本の適時打で２失点したが、その後のピンチは踏ん張った。田中将は「いやもうとにかく勝って良かった。本当に」と安ど。船迫、高梨ら救援陣が大ピ