「広島７−３中日」（１日、マツダスタジアム）広島が５月の初戦を白星で飾り、約３週間ぶりの連勝を達成した。中軸がここぞの場面で集中力を発揮した。相手先発・柳に対し、三回２死三塁で坂倉の中前適時打で先制に成功。坂倉は直近５試合で９打点目と、頼もしい打撃を続けている。五回１死三塁では小園が中前適時打を放ち、リードを広げた。七回には相手の失策も絡んで一挙４得点。チームは４月５日・阪神戦、同７日・巨