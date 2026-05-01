タレントの土屋炎伽が１日、自身のインスタグラムを更新。２９日に行われた格闘家・武尊の引退試合を、妹の女優、土屋太鳳とともに観戦したことを報告した。「武尊さんの引退試合。こんなにも心が震える試合を、そして武尊さんの生き様を目の前で感じることができて、数日経った今も胸がいっぱいです」と綴り、試合後の武尊も交えた記念撮影の様子を投稿した。２枚目には柔道の阿部一二三、詩きょうだい、吉田沙保里さん、潮田