Image: HºM'S" WatchStore デジカメ全盛の昨今、撮影時に露出計を使う機会などほとんどなくなったと思いますが、レトロなフィルムカメラ愛好家にはまだ根強いニーズがあります。そんな写真愛好家のために、ロサンゼルスのウォッチブランド「NUDUS（ノダス）」が、「Obscura（オブスキュア）」という時計をリリースしています。ベゼルのメカっぽさがアクセント