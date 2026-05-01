愛の巣へ還れ！作家・樋口美沙緒氏の大人気BL「ムシシリーズ」がついに完結――。2026年5月1日（金）、同シリーズの最新刊にして最終巻となる『愛の巣へ還れ！』（樋口美沙緒：著、街子マドカ：イラスト/白泉社）が発売された。第1作『愛の巣へ落ちろ！』から始まったムシシリーズは、虫の特性を受け継いだ新人類を描いた擬人化チックファンタジー。これまで10作が刊行されている人気BLシリーズで、作品ごとに異なるカップリン