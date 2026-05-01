少女漫画の世界のようなできごとが自分の身近で起こったら？しかも共感できるのは、悪役の立場だったとしたら……？今回は、いきなり少女漫画の登場人物のような状況になってしまったママの物語です。第9話わかりすぎる、悪役母親の気持ち……【編集部コメント】とうとうリカコさんは、漫画の中の母親の完全なる味方となりました。この母親は「悪役」なんかじゃない。子どものことをちゃんと大切に想っている、愛情深い母親