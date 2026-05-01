本日公開を迎えた映画『プラダを着た悪魔２』。本作のエミリー・チャールトン役のエミリー・ブラント、ナイジェル・キプリング役のスタンリー・トゥッチがハリウッドの殿堂入りを果たし、米ロサンゼルスのハリウッド・ウォーク・オブ・フェイムで現地時間4月30日に記念セレモニーが開催された。【写真】メリル・ストリープ、ドウェイン・ジョンソン、マット・デイモン、ロバート・ダウニー・Jr.もお祝いに！記念セレモニーの様