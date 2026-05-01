日本では6月12日に公開されるマイケル・ジャクソンの伝記映画『Michael／マイケル』。4月24日より北米を含む世界82地域で公開が始まり、『ボヘミアン・ラプソディ』を上回る伝記映画史上No.1のヒットスタートを記録するなど大きな話題を集めている。本作の公開を機に、マイケルの音楽を知るための入門編として、荒野政寿（シンコーミュージック）による楽曲解説を掲載する。インディアナ州のアフロ・アメリカン一家で育った少年が