3月24日、デマント・ジャパンはプレミアム補聴器「Oticon Zeal（オーティコン ジール）」の販売を国内で開始した。「NXT（ネクスト）」と呼ばれる新しいカテゴリーで、従来の耳あな型のCICと同程度の小ささでありながら、高度な機能を“All-in-Ear”（オールインイヤー：ほしい機能が耳に収まる）で実現したのが特徴だ。同日に開催された記者発表会では、新製品の優位性について、同社の日本法人トップとオーディオロジートレ