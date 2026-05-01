山内鈴蘭、結婚を報告 直筆の文書で「ゴルフが大好きな私たちです!!人生のラウンドを楽しんでいきます!!」
元SKE48の山内鈴蘭が1日、自身のXを更新。結婚を報告した。
【Xより】純白のベールをかぶって…左手に輝く指輪とともに結婚報告をした山内鈴蘭
山内は直筆の文書で「応援してくださっている皆様へ」と題した画像を掲載。「私事ではございますが、この度、かねてよりお付き合いさせていただいている方と結婚する運びとなりました」と伝えた。
「困難には寄り添い、楽しいときには共有し、言葉にすることの大切さを知りました。まだまだ未熟ではございますが、何事にも楽しむ気持ちを大切に、共に人生を歩んでいけたらと思います」とつづった。
続けて「応援してくださる皆様 お世話になっている皆様 今の私があるのは、皆様のご支援のおかげです。温かなお気持ちに心より感謝申し上げます。これまでいただいた沢山の経験を活かし、お仕事も、一人の女性としても、より一層精進してまいります」と伝えた。
「ゴルフが大好きな私たちです!!人生のラウンドを楽しんでいきます!!」とユーモアも交えながら「これまで出会ったすべての皆様へ 本当に、本当に、ありがとうございます。2026年5月1日 山内鈴蘭」と結んだ。
写真では、薬指に指輪をはめてウインクするショットも公開した。
山内は1994年12月8日生まれ、千葉県出身。アイドルグループ・AKB48、SKE48の元メンバー。第9期生。愛称は“らんらん”。2011年12月、AKB48のシングル「上からマリコ」で初選抜入り。14年、SKE48に移籍。同年12月、SKE48のシングル「12月のカンガルー」で初選抜入り。21年11月、SKE48を卒業した。
【Xより】純白のベールをかぶって…左手に輝く指輪とともに結婚報告をした山内鈴蘭
山内は直筆の文書で「応援してくださっている皆様へ」と題した画像を掲載。「私事ではございますが、この度、かねてよりお付き合いさせていただいている方と結婚する運びとなりました」と伝えた。
「困難には寄り添い、楽しいときには共有し、言葉にすることの大切さを知りました。まだまだ未熟ではございますが、何事にも楽しむ気持ちを大切に、共に人生を歩んでいけたらと思います」とつづった。
「ゴルフが大好きな私たちです!!人生のラウンドを楽しんでいきます!!」とユーモアも交えながら「これまで出会ったすべての皆様へ 本当に、本当に、ありがとうございます。2026年5月1日 山内鈴蘭」と結んだ。
写真では、薬指に指輪をはめてウインクするショットも公開した。
山内は1994年12月8日生まれ、千葉県出身。アイドルグループ・AKB48、SKE48の元メンバー。第9期生。愛称は“らんらん”。2011年12月、AKB48のシングル「上からマリコ」で初選抜入り。14年、SKE48に移籍。同年12月、SKE48のシングル「12月のカンガルー」で初選抜入り。21年11月、SKE48を卒業した。