フジテレビの内田嶺衣奈アナウンサー（36）が1日、自身のインスタグラムを更新。産休・育休を経て復職したことを報告した。内田アナは「今週から復職いたしました！」とし、「私は切迫早産で少し早めにお休みに入らせてもらった事もあり、およそ1年半ぶりとなる出社でした」と明かした。久々の出社を前に「浦島太郎で不安でいっぱいで、出社前日は震えが…新入社員の時のような緊張感で会社に向かいました。笑」としつつも。