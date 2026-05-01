『Coachella Valley Music ＆ Arts Festival（コーチェラ・バレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル）2026』での印象的なパフォーマンスを受け、フェスの終了後も世界中で大きな盛り上がりを見せているJustin Bieber（ジャスティン・ビーバー）。この盛り上がりを記念して、5月6日（水）21時よりYouTubeにて特別番組の配信が決定した。この配信ではコーチェラでのパフォーマンス以降、日本国内のストリーミングで聴