ジャスティン・ビーバー、コーチェラの盛り上がりを記念したYouTube特別番組が配信決定＆和訳MV公開

『Coachella Valley Music ＆ Arts Festival（コーチェラ・バレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル）2026』での印象的なパフォーマンスを受け、フェスの終了後も世界中で大きな盛り上がりを見せているJustin Bieber（ジャスティン・ビーバー）。この盛り上がりを記念して、5月6日（水）21時よりYouTubeにて特別番組の配信が決定した。

この配信ではコーチェラでのパフォーマンス以降、日本国内のストリーミングで聴かれているジャスティン・ビーバーの楽曲上位20曲のMVがカウントダウン形式で約80分配信。さらにチャット欄も開放されるため、コーチェラの熱狂やジャスティン愛を他のファンと共有しながら楽しむことができる。

【配信情報】

日時：5月6日（水）21:00〜URL：https://umj.lnk.to/JB_YT※アーカイブはなし。※アーティスト本人の出演はなし。※URLは解禁時間より有効。

併せて、5月1日（金）正午より、コーチェラでのパフォーマンスを受けて注目された楽曲の和訳MVも公開された。

公開されたのはもっともも大きな反響があり、今なおSpotifyのグローバル・チャートで1位を維持している「Beauty And A Beat」、ジャスティンを象徴する楽曲とも言える「Baby」、Billie Eilish（ビリー・アイリッシュ）がステージに上がったことで大きな話題となった「One Less Lonely Girl」の3曲。

これらはジャスティンのキャリア初期から現在に至るまで愛され続けている名曲であり、本動画で和訳と共にMVを視聴することで楽曲の世界観をより深く楽しめる内容となっている。

コーチェラでは、現地時間4月11日（土）のヘッドライナーを務めたジャスティン。同フェスへの出演をきっかけに世界のチャートで存在感を一気に強めており、最新作『SWAG』をはじめ、『Purpose』『Believe』『My World 2.0』といった過去の代表作もチャートで上昇。

また、コーチェラのYouTubeチャンネルでは出演アーティストがパフォーマンスした楽曲がアップされているが、ジャスティンの「DAISIES」は現時点で1800万回再生を突破しており、熱い盛り上がりを見せている。