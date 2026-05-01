三菱商事都市開発は4月30日に、東京都東村山市において開発計画を進めていたNSC（Neighborhood Shopping Center：近隣型ショッピングセンター）「MCUD Retail東村山」が竣工したことを発表した。●西武新宿線「東村山」駅から徒歩14分MCUD Retail東村山は、スーパーマーケットを核テナントとする地上2階建のNSC。核テナントはスーパーマーケットの「Beisia Foods Park 東村山店（以下、ベイシア）」で、東京都内への出店は12年