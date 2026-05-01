若者世代を中心に利用が広がる、フランス発のSNSアプリ「BeReal（ビーリアル）」。日常の一瞬を共有する“リアル”さが支持される一方で、企業や学校などの現場では、新たな情報漏えいリスクとして問題視されています。通知から2分以内に撮影・投稿する仕組みにより、撮影場所や背景への配慮を欠いた投稿が起きやすく、SNS上では「BeRealテロ」と呼ばれています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■2分間のプ