タレントの山之内すず（24）が1日、自身のXを更新。所属事務所の移籍を報告した。【写真】デビュー前から超美少女！中学時代の山之内すず山之内は画像で「所属事務所移籍のご報告」と題した文書を掲載。「2026年4月30日を持ちましてインキュベーションを退所致しました。約8年の間色々なことを経験させていただき感謝の気持ちでいっぱいです」と伝えた。続けて「また、2026年5月1日より株式会社Uniiiqueに所属いたします」と