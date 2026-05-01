山之内すず、事務所移籍を報告 約8年在籍の事務所を退所「お仕事沢山まってます!!!」と呼び掛けも
タレントの山之内すず（24）が1日、自身のXを更新。所属事務所の移籍を報告した。
【写真】デビュー前から超美少女！中学時代の山之内すず
山之内は画像で「所属事務所移籍のご報告」と題した文書を掲載。「2026年4月30日を持ちましてインキュベーションを退所致しました。約8年の間色々なことを経験させていただき感謝の気持ちでいっぱいです」と伝えた。
続けて「また、2026年5月1日より株式会社Uniiiqueに所属いたします」とし、「これからもひたむきに楽しみながら頑張っていきます。よろしくお願いいたします」とつづった。
さらに「なお、マネジメント体制は変わりません。これまで通りスノウ、浅香に連絡お願い致します。お仕事沢山まってます!!!」と関係者に呼び掛けた。
山之内は2001年10月3日生まれ、兵庫県出身。19年、AbemaTVの恋愛リアリティーショー『白雪とオオカミくんには騙されない』に出演し、中高生の間で支持を集める。俳優として、映画『人狼ゲーム デスゲームの運営人』（20年）、ドラマ『オー!マイ・ボス!恋は別冊で』（21年）、ドラマ『超人間要塞ヒロシ戦記』（23年）などに出演。情報・バラエティー番組にも多数出演している。
【写真】デビュー前から超美少女！中学時代の山之内すず
山之内は画像で「所属事務所移籍のご報告」と題した文書を掲載。「2026年4月30日を持ちましてインキュベーションを退所致しました。約8年の間色々なことを経験させていただき感謝の気持ちでいっぱいです」と伝えた。
続けて「また、2026年5月1日より株式会社Uniiiqueに所属いたします」とし、「これからもひたむきに楽しみながら頑張っていきます。よろしくお願いいたします」とつづった。
山之内は2001年10月3日生まれ、兵庫県出身。19年、AbemaTVの恋愛リアリティーショー『白雪とオオカミくんには騙されない』に出演し、中高生の間で支持を集める。俳優として、映画『人狼ゲーム デスゲームの運営人』（20年）、ドラマ『オー!マイ・ボス!恋は別冊で』（21年）、ドラマ『超人間要塞ヒロシ戦記』（23年）などに出演。情報・バラエティー番組にも多数出演している。