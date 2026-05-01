◆第２６回名古屋グランプリ・Ｊｐｎ２（５月４日１８時５分発走、名古屋競馬場・ダート２１００メートル）＝枠順確定注目のダートグレード競走に出走する１２頭（ＪＲＡ５、名古屋４、他地区３）の枠順が５月１日に決まった。ＪＲＡ勢では、前走のダイオライト記念で３着のカズタンジャー（牡５歳、栗東・新谷功一厩舎、父ドレフォン）は最内の１枠１番となった。川田将雅騎手は２０１８年チュウワウィザード、２０年マスター