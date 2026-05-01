多くの官公庁や企業で「クールビズ」がはじまりました。 県庁では職員らがノーネクタイ、ノージャケットといった暑さをしのぎやすい服装で仕事をしていました。 １年目職員「先日まではジャケットを着て、公務員らしくちょっと堅苦しめだったんですけど、きょうからジャケットを脱いで頭もスッキリ。業務も効率的にできるかなと思います」 県庁では去年から環境に応じて快適に仕事ができるよう冷房の温度