【ヤングガンガン 2026 No.10】 5月1日 発売 価格：460円 【拡大画像へ】 スクウェア・エニックスは雑誌「ヤングガンガン 2026 No.10」を5月1日に発売した。価格は460円。 表紙と巻頭グラビアは豊島心桜さん、巻末グラビアにはミスマガジン2025でベスト16にも選ばれた桜庭奈緒さんが登場している。 巻頭カラーは「ランチ番長 瞳」。また、センターカラ}