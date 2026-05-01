モンテディオ山形は30日、「Jリーグ降雪エリア施設整備助成制度」の助成対象に決定したと発表しました。対象となるのは2028年8月に開業を予定する新スタジアムで、天然芝の育成に最適な温度管理を行う融雪サポートシステムです。モンテディオ山形は「このシステムの導入で冬季や早春においても高品質なピッチコンディションを維持し、選手が最大限のパフォーマンスを発揮できる環境を整備してまいります」とコメ