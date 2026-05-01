酒田市によりますと、1日午前2時40分ごろ、光ケ丘陸上競技場近くの交差点南側でクマ1頭が目撃されました。現場近くには住宅やアパートなどが立ち並んでいて、市は、クマを目撃したら不用意に近づかず、警察や市に通報するよう呼び掛けています。