4月30日放送のABEMA『さよならプロポーズ via オーストラリア』第9話のアフタートークで、「15歳年上の彼氏との結婚」に悩む視聴者へのアドバイスが盛り上がりを見せた。【映像】庄司との家庭での様子付き合いながらも結婚に踏み出せないカップルたちが、最終日に「結婚」か「別れ」を決断するリアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』。本編終了後のコーナーでは、藤本美貴やヒコロヒー、桜田通ら豪華見届け人た