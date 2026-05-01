奉納された大小さまざまな招き猫＝2015年、東京都世田谷区の豪徳寺1等と前後賞を合わせて5億円が当たる「ドリームジャンボ宝くじ」が1日、全国一斉で発売された。5月30日まで。宝くじ公式サイトでも購入できる。抽せん会は6月10日、大阪市のNHK大阪ホールで開かれる。当せん本数は1等（3億円）12本、1等の前後賞（1億円）24本、2等（1億円）12本。同時発売の「ドリームジャンボミニ」は1等（5千万円）が25本。いずれも1枚300円