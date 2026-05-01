福岡市博多区で1日、女性が車にはねられ亡くなりました。女性は道路を横断していたとみられています。1日午前0時半ごろ福岡市博多区三筑の通称「筑紫通り」で「車が歩行者と交通事故を起こした」と、事故を目撃した人から警察に通報がありました。警察によりますと車道で女性が乗用車にはねられ、女性は病院に搬送されましたが、約1時間後に死亡が確認されました。事故現場には信号機や横断歩道はなく、女性は車道を横断しようとし