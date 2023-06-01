「ヤクルト２−１０阪神」（３０日、神宮球場）勝利の余韻に浸りながら歩く帰路は、前日より少しだけ、よく虎党の声が聞こえた。猛攻の口火を切ったのはルーキーの一打。２９日にプロ初安打を放った阪神のドラフト３位・岡城（筑波大）が、２戦連続スタメンで躍動だ。「昨日よりはマシになったんですけど、緊張するのは変わらないです」初々しい言葉とは裏腹に、堂々と役目を果たした。初回、難敵・高梨を攻め立てる。「と