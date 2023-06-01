「ヤクルト２−１０阪神」（３０日、神宮球場）

勝利の余韻に浸りながら歩く帰路は、前日より少しだけ、よく虎党の声が聞こえた。猛攻の口火を切ったのはルーキーの一打。２９日にプロ初安打を放った阪神のドラフト３位・岡城（筑波大）が、２戦連続スタメンで躍動だ。

「昨日よりはマシになったんですけど、緊張するのは変わらないです」

初々しい言葉とは裏腹に、堂々と役目を果たした。初回、難敵・高梨を攻め立てる。「とにかく出塁することだけを考えてました」。１死で打席へ入ると、１ストライクからの外角カーブを捉えて右前へ。２戦連続安打を放ち、大山の適時打で先制のホームを踏んだ。

さらに二回にも右前打、五回には中前打と、いずれも直球を捉えてプロ初の猛打賞。実績豊富な右腕に対して全て３球以内に仕留め「直球を強くスイングできたのが一番良かった。（積極性は）自分がぶらさずやっているところ」と納得顔だ。前日は七回に代打が送られたが、この日はプロ初のフルイニング出場。八回には初死球と痛い“おまけ”もあったが、最後まで快勝に貢献した。

陽が当たらぬ間も、目標を見失うことなく根を張ってきた。悔しさも肥やしだ。筑波大４年時には大学日本代表に落選。同代表が出場した日米大学選手権は中継を通して目に焼き付けた。「悔しい気持ちはありました。選考合宿ではヒットも出て走塁でもアピールできて、かなり手応えがあったんですけど…」。それでも「自分はプロを目標にしているので」と引きずることはなかった。

プロ入り後も、代表メンバーだったドラフト１位・立石（創価大）や同２位・谷端（日大）が宜野座スタートを明言された中、自身は具志川で鍛錬を積んだ（立石は故障で具志川組に変更）。「同じ大卒で負けたくないライバル。３人でしっかり頑張って行きたい」。どんな立場でも足元を見つめて努力を重ね、虎の新人一番乗りで１軍舞台に花を咲かせた。

連日の奮闘に、藤川監督も「ひたむきにやることでしょうね。立ち止まらずにね。キャリアが浅い選手は、とにかく行けるところまで行く」と背中を押す。連覇を狙うチームの１ピースへ。つかんだチャンスは、離さない。