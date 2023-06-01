◇セ・リーグ広島3―2巨人（2026年4月30日東京ドーム）広島・坂倉将吾捕手（27）が30日、巨人戦で値千金の一撃を放った。2点劣勢の8回2死一、二塁から右翼席へ逆転の3号3ラン。打線は7回までわずか1安打に抑えられていた中、ひと振りで勝負を決めた。チームは開幕カード以来、9カードぶりに勝ち越し。コイの季節を前にして上昇の兆しが見えてきた。坂倉の覚悟は決まっていた。0―2の8回2死一、二塁で迎えた第4打席だ。右腕