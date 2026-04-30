4月30日放送のABEMA『さよならプロポーズ via オーストラリア』第9話にて、サチエ（31）の親友から外に呼び出されたケンシ（39）が、結婚に対する深いトラウマを打ち明ける場面が放送された。【映像】親友に“ボコボコ”にされる一部始終本作は、付き合いながらも結婚に踏み出せないカップルたちが、最終日に「涙の結婚」か「涙の別れ」を決断するリアリティ番組。今回は、二度の離婚を経験して消極的になっているチャラ男経営者の