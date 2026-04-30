◆パ・リーグ西武２―３日本ハム＝延長１１回＝（３０日・ベルーナドーム）西武がまさかの形で勝ち越された。２―２の同点で迎えた延長１１回、この回から５番手で登板した羽田慎之介投手が先頭に四球を与え無死一塁。続く郡司への初球を投じる前、捕手のサインをのぞき込む際に左手に持っていたボールをポトリとマウンド上に落とし、ボークが宣告され一塁走者が二塁に進んだ。無死二塁から続く打者の二ゴロの間に三塁に進