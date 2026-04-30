◇パ・リーグ日本ハム―西武（2026年4月30日ベルーナD）日本ハム・伊藤大海投手（28）は、7回2失点で降板となった。2回に2死から石井を一ゴロに打ち取りながら自ら一塁ベースカバーに入った際に清宮幸のトスを捕りそこねる失策。そこから2死一、三塁とピンチを広げると滝沢にカットボールを先制適時打にされた。6回は先頭の長谷川に146キロ直球で左越えソロを浴びてしまう。これがリーグワーストを更新する7本目の被弾