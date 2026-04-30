日本ケンタッキー・フライド・チキン（横浜市西区）が展開するケンタッキーフライドチキンが、人気サイドメニュー「カーネルクリスピー」1ピースが半額になるキャンペーンを、5月7日から期間限定で実施します。【画像】「えっ…！ お得すぎ！」 半額で買える「カーネルクリスピー」を見る！「カーネルクリスピー」は、さっぱりとした味わいの鶏胸肉を、ニンニクとしょうゆをベースに味付けし、外はサクッと香ばしく、中はジュー