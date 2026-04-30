皆さんは職場での人間関係に悩んだ経験はありますか？仕事そのものよりも、「うまく雑談ができない」「輪に入れない」と気が重くなることもあるでしょう。とくに周囲が楽しそうに会話している姿を見ると、自分だけが取り残されているように感じてしまいますよね。今回の投稿者さんはこのような悩みを打ち明けてくれました『会社に行っても挨拶しかできません。人に話しかけるのがものすごく苦手です。仲良くみんなで楽しそうにし