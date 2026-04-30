＜挨拶しかできない人見知り＞職場でうまく話せず孤立。働き続けていいのか悩む日々に…？
皆さんは職場での人間関係に悩んだ経験はありますか？ 仕事そのものよりも、「うまく雑談ができない」「輪に入れない」と気が重くなることもあるでしょう。とくに周囲が楽しそうに会話している姿を見ると、自分だけが取り残されているように感じてしまいますよね。今回の投稿者さんはこのような悩みを打ち明けてくれました
『会社に行っても挨拶しかできません。人に話しかけるのがものすごく苦手です。仲良くみんなで楽しそうにしている人を羨ましく思います。人見知りがある私ですが、うまく人に話しかけたり輪に入れたりと、場に溶け込むにはどうしたらいいのでしょうか？』
いい年になっても人見知り…私も同じだよ
まずあったのは、同じ悩みを抱える共感の声です。
『私も人見知り。共通の話題が多い相手だとよく話せるのだけれど、共通の話題がない人だと何を話していいのかわからなくて困る。天気の話なんてすぐ終わるし。共通の話題がない人ともうまく話せるコツを知りたい』
雑談は、簡単なようで実は高度なコミュニケーションなのかもしれません。相手との距離感を探りながら、当たり障りのない話題を選び、会話を広げる。苦手な人にとっては大きなエネルギーをつかうのではないでしょうか。「簡単なことですら話せない自分はおかしい」と思い詰めてしまうママもいるかもしれません。
挨拶できれば上等。挨拶すらできない人もいる
一方で、挨拶ができているなら、それで十分との声も見られました。
『ムリに溶け込む必要はないですよ。挨拶できれば上等です』
『今は挨拶すらできない人も多いから、気持ちよく挨拶できる人は、そのうち誰かが声をかけてくれるよ』
なかには「休憩時間はで本を読むとか、好きなことをして過ごせばいい」という意見もありました。ムリに輪に入ろうとせず、自分の時間を大切にする考え方です。「溶け込めない自分」を責めるのではなく、「挨拶ができている自分」を認めるだけでも、気持ちは少し軽くなるかもしれませんね。
仕事の場として割り切る
会社は友だちを作る場所ではないという現実的な声もありました。
『挨拶をしているなら、あとは仕事をきちんとしてくれればそれでいい。ムダな雑談で時間を取られる方が迷惑だよ』
『会社は友だちを作る場所ではない。他でやってください』
『学生じゃあるまいし、お友だちごっこしているヒマなんてないから、挨拶すら会釈だけのときもある』
冷たく感じるかもしれませんが、仕事をする場として考えれば一理あるのではないでしょうか。業務をきちんとこなし、必要な報告や連絡ができていれば、それで十分という考え方です。
ムリして明るい人になろうとしない
ムリしてまで自分を変えようとしなくてもいいと考えるママも一定数いました。
『全員と楽しく雑談できなくてもいい。自分が人見知りすることなく、自然と雑談できる人が必ずいるよ。そういう人を大切にすればいいのでは？ 挨拶はできているのだから、それだけでOK。案外他人は人のこと気にしてないよ』
『人見知りなら、ムリして話すとどっと疲れるよ。挨拶と仕事ができれば、ニコニコして相槌だけで十分』
ムリに明るい人になろうとすると、心が疲弊してしまうのではないでしょうか。少しずつでいいのです。たとえば、相手の話にうなずく、短く感想を添える、「それ、素敵ですね」とひと言伝える。ムリに会話を広げようとしなくても、感じのよい受け答えができれば印象は変わりそうです。また、「共通の話題がない」と感じていても、実は小さな接点があるかもしれません。仕事の内容、季節の変化、最近忙しかったこと。大きな話題でなくても、「先日の件、助かりました」と具体的に伝えるだけで、会話の糸口になることもあるでしょう。
挨拶ができることは、社会人としてのマナーを守れている証拠です。そこに自信をもっていいのではないでしょうか。溶け込むことよりも、ありのままに話せる人を少しずつ探す。その歩みこそが、投稿者さんのペースなのでしょう。