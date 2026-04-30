ダブル世界戦に向けて会見に臨んだ井上尚（前列左から３人目）と中谷（同４人目）、井上拓（後列左から２人目）、井岡（同３人目）＝都内ボクシングのダブル世界戦（５月２日・東京ドーム）の公式記者会見が３０日、東京都内で行われた。世界スーパーバンタム級４団体統一王者の井上尚弥（大橋）は「やれることは全てできた。今は非常に落ち着いている」と堂々と語り、挑戦者の元世界バンタム級２団体統一王者の中谷潤人（Ｍ・Ｔ