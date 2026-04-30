30日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比200円安の5万9330円と急落。日経平均株価の現物終値5万9284.92円に対しては45.08円高。出来高は2099枚となっている。 TOPIX先物期近は3722ポイントと前日比22ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.21ポイント安で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 59330