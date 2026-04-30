お気に入りのぬいぐるみで遊ぶ猫の姿が話題になっています。投稿は記事執筆時点で1.1万回以上再生され、「容赦なくておもしろい」「ぬいぐるみが大好きなんだね」といったコメントが寄せられました。 【動画：久しぶりに猫の『お気に入りのぬいぐるみ』を取り出したら……笑わずにはいられない光景】 久しぶりにぬいぐるみと再会 YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐』では、ミヌエットのみにら