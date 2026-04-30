お気に入りのぬいぐるみで遊ぶ猫の姿が話題になっています。投稿は記事執筆時点で1.1万回以上再生され、「容赦なくておもしろい」「ぬいぐるみが大好きなんだね」といったコメントが寄せられました。

【動画：久しぶりに猫の『お気に入りのぬいぐるみ』を取り出したら……笑わずにはいられない光景】

久しぶりにぬいぐるみと再会

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐』では、ミヌエットのみにらちゃんの愛らしい日常が紹介されています。

この日、飼い主さんは、みにらちゃんのお気に入りだというカワウソのぬいぐるみを久しぶりに取り出してみたのだそうです。最近はなかなか相手にしてもらえず、少し出番が減っていた存在だったのだとか。

久々の再会に期待が高まる中、みにらちゃんの反応は意外にもあっさりしたもの。飼い主さんが「カワウソくんと遊んであげて…」とそっと差し出してみても、みにらちゃんは顔をぷいっと背けてしまったそうです。

ぬいぐるみに猫パンチ！

どうにかしてカワウソくんと遊んでもらいたい飼い主さんは、今度はぬいぐるみを棚の上に置き、「カワウソくんが上から見てるよ！」とみにらちゃんに声をかけたのだそうです。

すると、みにらちゃんは軽やかに棚の上へジャンプ。次の瞬間、前足で「ちょんっ」とカワウソくんを押しやり、そのまま下へ落としてしまいました。どうやら、上から見下ろされるのはあまり好きではなかったようです。

その後、追い払った棚の上で堂々とくつろぐみにらちゃん。満足そうな様子に、飼い主さんも思わず笑ってしまったのだとか。

さらに、くつろいでいるところへ再びカワウソくんを近づけると、今度は勢いよく猫パンチ。みにらちゃんのはっきりとした意思表示に、思わずくすっとしてしまいます。

ぬいぐるみを胴上げ！

棚から降りたあとも、みにらちゃんはどこかカワウソくんのことが気になっていたようです。

すると次の瞬間、みにらちゃんは突然カワウソくんを持ち上げるようにして、ぽーんと空中へ。思いがけない展開に、思わず目を奪われます。

その後も、何度か軽やかに宙へ舞うカワウソくん。みにらちゃんは満足するまで相手をしたあと、気が済んだのか静かにその場を離れていったのだそうです。

まるで最後にひと遊びして別れを告げたかのような、みにらちゃんらしい自由気ままな姿が印象的な投稿となっていました。

投稿には、「やっぱりカワウソくんが大好きなんだね」「塩対応からの胴上げで温度差がすごい」などのコメントが寄せられ、みにらちゃんの可愛い姿に笑顔になる方が続出しています。

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐』では、みにらちゃんの日常を見ることができます。

みにらちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐」さま

執筆：犬山莉緒

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。