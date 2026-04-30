人気お笑いコンビ「東京ホテイソン」のショーゴさんが、４月３０日、自身のインスタグラムを更新。肉体美を披露しました。 【写真を見る】【 東京ホテイソン・ショーゴ 】 「絞れてきております！」脅威の肉体美に反響「超かっこいいです♥」「臨戦体制ですね！」ショーゴさんは「絞れてきております！大会まであと４日！」と綴ると、写真をアップ。投稿された画像では、見事に鍛え上げられた、ショーゴさんの肉体