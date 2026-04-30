人気お笑いコンビ「東京ホテイソン」のショーゴさんが、４月３０日、自身のインスタグラムを更新。

肉体美を披露しました。



【写真を見る】【 東京ホテイソン・ショーゴ 】 「絞れてきております！」 脅威の肉体美に反響 「超かっこいいです♥」「臨戦体制ですね！」





ショーゴさんは「絞れてきております！ 大会まであと４日！」と綴ると、写真をアップ。

投稿された画像では、見事に鍛え上げられた、ショーゴさんの肉体が見て取れます。



続けて「この状態をキープしながら単独ライブも望みます！ なぜなら筋肉ネタがあるからです！ 面白いと思います！」と、記しました。





そして「ぜひ単独ライブ ネタと筋肉を見に来てください！」と、ファンに向けて呼びかけています。





この投稿にファンからは「超かっこいいです♥ 単独ライブ頑張ってください！ 大会まじ頑張ってください 応援してます♥♥」・「こんなバキバキの状態で今年も筋肉ネタ楽しみ 大会応援しています！」・「臨戦体制ですね！単独もボディビルもチケット取りました！」などの反響が寄せられています。







２０２４年６月、ショーゴさんは、自身のインスタグラムで「マッスルゲート栃木大会一般の部優勝できました！」「ウエストの細さと絞りが評価されたと思います！」と、ボディビル大会で優勝したことを報告。





また、２０２５年１１月・フィットネスジムのイベントに出演した際に、ショーゴさんは自身のトレーニングに関して“夜はどうしても「今日はしんどい」というのがある。朝ジムは、トレーニングをサボらなくなるのがメリット。トレーニングして体をシャキッと起こしてから仕事に向かう”と、朝ジムの魅力をアピール。

しかし、“（トレーニングを）ハードにこなすと仕事に支障をきたしていて、「いま誰がボケてるんだろう？」とか、正直あります”と、自らデメリットも公開して笑いを誘っていました。









【担当：芸能情報ステーション】