◆パ・リーグ西武―日本ハム（３０日・ベルーナドーム）西武は３月３１日以来の勝率５割復帰をかけ、日本ハム戦（ベルーナＤ）を戦う。この日１軍に再合流した石井一成内野手が「７番・二塁」で即先発出場。日本ハムからＦＡ移籍して迎えたプロ１０年目の今季は開幕１軍入りこそ果たしたものの、５試合に出場して１１打数１安打、打率０割９分１厘と振るわず、開幕８戦目の４月５日に早くも２軍落ちしていた。また、２５年