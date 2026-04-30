4月30日午前10時10分頃、熊本県合志市須屋で、男が下半身を露出する公然わいせつ事案が発生しました。 男の特徴は、・身長１６０センチメートルくらい・体格中肉・グレーのスウェット上下着用です。 警察は、防犯のために、〇できるだけ人通りが多く明るい道を通る〇防犯ブザーを携帯し、すぐ使えるように準備しておく〇不審者を見たら、すぐ逃げて、安全な場所で110番する〇身の危険を感じたら、防犯ブザ