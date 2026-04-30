30日昼ごろ、鹿角市八幡平で市道ののり面が燃える原野火災がありました。けがをした人はいませんでした。鹿角警察署の調べによりますときょう午後0時半ごろ、鹿角市八幡平字野尻の市道ののり面から出火しました。現場付近の市道を歩いていた男性が、のり面から火が上がっているのに気づいて知人に連絡し、知人が消防に通報しました。火は約1時間半後に消し止められましたが、枯れ草など約400平方メートルが燃えました。けが